В Карабахе будут проложены подземные газопроводы

На освобожденных территориях Азербайджана будут проложены подземные газопроводы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела новой газификации и развития производственного объединения (ПО) "Азеригаз" Теймур Джафаров.

По его словам, при прокладке будут использоваться современные полиэтиленовые трубы.

"До оккупации наших земель большая часть этих территорий была газифицирована. Однако газовые линии были разрушены оккупантами.

Мы намерены проложить на освобожденных землях новые современные коммуникации", - сказал Джафаров.