Микаил Джаббаров назвал реальные темпы роста ненефтегазового промышленного производства

Ненефтегазовое промышленное производство в Азербайджане в январе 2022 выросло на 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В результате поддержки экономической активности и производства экспортоориентированной продукции в Азербайджане реальные темпы роста ненефтегазового промышленного производства в январе 2022 года составили 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальные темпы роста ненефтегазового ВВП составили 8,8 процента", - говорится в публикации.