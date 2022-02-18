Экспорт Азербайджана в Россию значительно увеличился

В январе этого года товарооборот Азербайджана с Россией составил 207,051 млн. долларов США. Это на 29,6% больше, чем в годовом выражении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, основанным на отчете Государственного таможенного комитета, экспорт страны в Россию увеличился на 62,2% и составил 72,502 млн. долларов США, в годовом сравнении, импорт увеличился на 16,9% и составил 134,549 млн. долларов.

В первый месяц этого года образовалось отрицательное сальдо в размере 62,046 млн. долларов, что на 11,9% меньше, чем в январе прошлого года.