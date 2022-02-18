Суммарный капитал банков Азербайджана вырос

Общий капитал банков Азербайджана на конец 2021 года составил 18,5 миллиарда манатов, увеличившись более чем на 20 процентов по сравнению с 2020 годом.

Об этом сказал в пятницу старший экономист Ассоциации банков Азербайджана Азизага Хагвердиев в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, депозитный портфель азербайджанских банков вырос на девять процентов - до 30 миллионов манатов.

"Азербайджанские банки в прошлом году инвестировали в различные сферы 25 процентов своих средств. Кроме того, в Азербайджане реализуется программа по снижению ставки кредитования. Азербайджанские банки сегодня заинтересованы в увеличении оборота денежных средств, нежели в привлечении прибыли. Кроме того, в банках страны развиваются информационные технологии, что позволит снизить риски проведения тех или иных операций", - сказал Хагвердиев.