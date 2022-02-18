https://news.day.az/economy/1437109.html Шушинский участок эксплуатации систем теплоснабжения включен в структуру "Azəristiliktəchizat"
Шушинский участок эксплуатации систем теплоснабжения включен в структуру "Azəristiliktəchizat"
Решением Кабинета министров Азербайджана внесено изменение в "Структуру ОАО "Азеристиликтеджхизат", утвержденную решением №511 от 27 ноября 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, в документ о структуре ОАО добавляется подпункт 2.2.52 следующего содержания - "Шушинский участок эксплуатации систем отопления".
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