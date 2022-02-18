Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой
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Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Хари Митсидис, основатель туристической организации NomadMania, посетивший Карабах.

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