https://news.day.az/economy/1437113.html Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Хари Митсидис, основатель туристической организации NomadMania, посетивший Карабах.
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