Азербайджан увеличил экспорт в США

Товарооборот между Азербайджаном и США в январе текущего года составил 260 32,753 млн. долларов, чтов годовом выражении меньше на 32,4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно отчету Государственного таможенного комитета, в январе этого года экспорт Азербайджана в США возрос на 12,7% и составил 4,039 млн. долларов, импорт снизился на 36% и составил 28,714 млн. долларов.

В итоге в январе 2022 года сформировалось отрицательное сальдо в 24,676 млн. долларов, что примерно на 40,3% меньше в годовом сравнении.