Доходы страхового рынка Азербайджана достигли исторического максимума

В январе этого года страховые компании Азербайджана привлекли 118,233 млн. манатов страховых взносов, а также произвели страховые выплаты на сумму в размере 16,623 млн. манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, основанным на данных Центрального банка Азербайджана, эти показатели в годовом сравнении снизились на 13,7% или в 3,4 раза. В январе уровень страховых взносов обновил исторический максимум. В последний раз исторический максимум по взносам был зафиксирован в том же месяце 2020 года-112,026 млн. манатов.

Что касается страховых выплат, то в январе объем выплат клиентам снизился до 34-месячного минимума. В последний раз более низкий месячный показатель был зафиксирован в марте 2019 года-13,118 млн. манатов.

В январе уровень убыточности в страховом секторе страны составил 14,1%, что является самым низким показателем, зафиксированным за период доступности статистики (2016-2022 годы). В последний раз такой показатель был в апреле 2018 года-16,8%.