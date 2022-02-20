Производство нефти в Азербайджане (без учета конденсата) в январе 2022 года составило 0,58 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,6 миллиона баррелей в сутки в декабре 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным отчета, в январе Азербайджан выполнил соглашение ОПЕК+ на 241 процент.

"Целевой показатель на декабрь 2021 года и январь 2022 года был определен на уровне 0,65 миллиона баррелей и 0,66 миллиона баррелей в сутки соответственно", - говорится в отчете.

Отметим, что Азербайджан поддержал решение увеличить суточную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в марте 2022 года, принятое на 25-м заседании министров стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на семь тысяч баррелей в марте - до 675 тысяч баррелей, обязательство по сокращению предусматривается на уровне 43 тысяч баррелей.

На 19-м заседании ОПЕК+ было принято решение о продлении до конца 2022 года срока действия "Декларации о сотрудничестве", которая подразумевает ежемесячное увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей.