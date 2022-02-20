Валютный рынок Азербайджана отличается стабильностью

Стабильная ситуация на валютном рынке Азербайджана снижает дальнейшие девальвационные ожидания.

Об этом сказала Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, передает Day.Az.

По ее словам, поддержку манату оказывают высокие цены на нефть, которые находятся на максимумах с сентября 2014 года.

"Кроме того, продажи валюты на аукционе азербайджанского регулятора во вторник, 15 февраля, выросли на 13,9 процента по сравнению с аукционом предыдущей недели, но остались близки к 9-месячному минимуму. Продажи валюты были в 7,8 раза ниже максимальной отметки с начала пандемии, зафиксированной в марте 2020 года (323,2 миллиона долларов). Наблюдаемая траектория продаж валюты на аукционах по-прежнему определяется графиком финансирования бюджетных расходов в соответствии с ранее утвержденными планами, в том числе за счет трансферта из бюджета. Трансферт в госбюджет из SOFAZ (Государственный нефтяной фонд Азербайджана) на 2022 год запланирован на уровне 12,7 миллиарда манатов, или 7,5 миллиарда долларов (рост на 4,1 процента по сравнению с планом на прошлый год)", - сказала Хайдаршина.

Представитель банка полагает, что в ближайшей перспективе может сохраняться некоторое давление на объемы продаж валюты на аукционах со стороны импорта.

"В стоимостном выражении рост импорта в прошлом году составил девять процентов - до 11,7 миллиарда долларов, при этом наибольший рост импортных цен пришелся на четвертый квартал. Это давление может ослабнуть во втором квартале нынешнего года, когда мировые цены на продовольствие усилят замедление за счет высокой базы прошлого года", - сказала Хайдаршина.

Отметим, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного валютного курса, являясь одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. На первое февраля 2022 года международные резервы Азербайджана (с учетом активов SOFAZ и получения в прошлом году SDR от МВФ в эквиваленте 0,5 миллиарда долларов) оценивались более чем в 53 миллиарда долларов и были близки к 100 процентов ВВП (оценочное значение с учетом его роста на 5,6 процента в 2021 году), обеспечивая при этом покрытие 54 месяцев импорта.

"Учитывая, что внешняя ликвидная позиция является чувствительным фактором для суверенных рейтингов Азербайджана, сохранение низких объемов продаж валюты SOFAZ в условиях восстановления роста экономики является поддерживающим фактором для еврооблигаций Азербайджана", - сказала Хайдаршина.