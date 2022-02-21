Турция, как и Европа, нуждается в дополнительных поставках газа из Азербайджана

Для Европы крайне необходимо диверсифицировать источники энергии для стран-потребителей, закупать энергоресурсы у как можно большего количества стран-производителей. Особенно это касается поставок природного газа. Поэтому азербайджанский газ играет крайне важную роль для европейских стран.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По его словам, добыча природного газа в Европе с годами снижалась, а доля импорта в его потреблении с постепенно увеличивалась.

"Россия и Алжир занимают сегодня большую долю в структуре импорта энергоресурсов Европы. Поскольку трубопроводы, которые планировалось построить из Туркменистана, Ирака и Израиля в Европу, не были реализованы по геополитическим причинам, диверсификация энергоресурсов оставалась ограниченной. Природный газ из Азербайджана, транспортируемый через трубопровод TANAP, был реализован как успешный проект с точки зрения дополнительных поставок как в Европу, так и в Турцию, что позволило диверсифицировать поставки энергоресурсов", - заявил он.

Эксперт сообщил, что Турция транспортирует в Грецию 0,5 миллиарда кубометров газа, закупленного в Азербайджане.

"Точно так же коммерциализация газа с месторождения Шах-Дениз проекта TANAP на рынки Европы и Турции, являющиеся наиболее важными рынками в регионе - это большой успех с точки зрения экономической стратегическии Азербайджана. Для Турции это способствовало достижению ее цели стать главной страной- транзитером, в дополнение к диверсификации ресурсов и обеспечению надежности поставок энергоресурсов", - пояснил Джомерт.

Наш собеседник полагает, что газопровод TANAP может охватить больше стран, чем сегодня.

"Трубопровод TANAP может обеспечить дополнительные поставки природного газа в Европу через Турцию. Этот трубопровод может обеспечить потоки газа с Каспия, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья в будущем с увеличением пропускной способности трубопроводов в большее количество стран ЕС за счет своп-соглашений и дополнительных подключений в пределах Европы. Проект TANAP имеет большое значение как для Азербайджана, так и для Турции и всей Европы. Сроки разработки запасов и поставок природного газа из этих запасов в Турцию зависят от дополнительных подключений и увеличения мощностей", - заключил Нусрет Джомерт.

Махир Будагов