https://news.day.az/economy/1437488.html Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями
Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями
Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на встрече посла Азербайджана в Иране Али Ализаде с членами Тебризской торговой палаты.
Перед заседанием совместной межправительственной экономической комиссии Азербайджан и Иран планируют ознакомиться с существующим потенциалом двух стран.
С этой целью было принято решение, что около 15 иранских промышленников и представителей посетят Азербайджан, а 15 азербайджанских - Иран.
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