Азербайджан и Иран обменяются бизнес-миссиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на встрече посла Азербайджана в Иране Али Ализаде с членами Тебризской торговой палаты.

Перед заседанием совместной межправительственной экономической комиссии Азербайджан и Иран планируют ознакомиться с существующим потенциалом двух стран.

С этой целью было принято решение, что около 15 иранских промышленников и представителей посетят Азербайджан, а 15 азербайджанских - Иран.