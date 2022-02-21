В Баку вырос оборот сферы общепита

В 2021 году оборот сферы общественного питания в Баку увеличился на 29,2 процента в реальном выражении по сравнению с 2020 годом, составив 643,6 миллиона манатов, сообщили Day.Az в Управлении статистики столицы.

Оборот юридических лиц в этой сфере увеличился на 44,75 процента, или 216,2 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом, составив 483,1 миллиона манатов. На долю юрлиц пришлись 75,1 процента оборота сферы общественного питания в Баку.

Напомним, что в 2020 году оборот сферы общественного питания в Баку сократился на 59,4 процента в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 476,2 миллиона манатов.

55,5 процента оборота сферы общественного питания в частном секторе пришлись на долю юридических лиц, 44,5 процента - на индивидуальных предпринимателей.

Оборот по юрлицам сократился на 45 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 266,9 миллиона манатов.