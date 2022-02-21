Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией резко вырос

В январе этого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Великобританией составил 145,963 млн. долларов США, что в 6,1 раза больше, чем в январе прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отчете Государственного таможенного комитета говорится, что экспорт Азербайджана в Великобританию в январе увеличился в годовом сравнении в 64,9 раза и составил 127,386 млн. долларов США.

Это произошло за счет экспорта нефти (217 тыс. тонн), 98,6% экспорта составила именно сырая нефть. Импорт же в годовом выражении снизился на 15,5% и составил 18,576 млн. долларов.

В результате в январе 2022 года образовалось положительное сальдо торгового оборота Азербайджана с Великобританией на сумму 108,810 млн. долларов США. В январе прошлого года образовалось отрицательное сальдо в размере 20,008 млн. долларов.