2022 год будет нацелен на укрепление отношений с Азербайджаном

Отношения между Россией и Азербайджаном динамично развиваются.

Об этом сказал в понедельник советник посла России в Азербайджане Алексей Студнярский в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, торгово-экономические отношения Азербайджана и России динамично развивались и в прошлом году.

"Мы высоко оцениваем российско-азербайджанские отношения во всех сферах. По сути, весь 2022 год в связи с 30-летием дипломатических отношений двух стран будет нацелен на укрепление связей, в том числе на региональном уровне", - сказал Студнярский.