https://news.day.az/economy/1437568.html Из Азербайджана в Россию отправится еще один агроэкспресс
Из Азербайджана в Россию отправится еще один агроэкспресс
Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках российско - азербайджанского проекта "Агроэкспресс".
Об этом сказал в понедельник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Этот проект будет способствовать росту товарооборота между Азербайджаном и Россией", - сказал Абдуллаев.
По его словам, AZPROMO нацелен на развитие ненефтяного экспорта Азербайджана.
Отметим, что 21 февраля в Баку организована бизнес-миссия удмуртских компаний.
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