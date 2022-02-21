Из Азербайджана в Россию отправится еще один агроэкспресс

Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках российско - азербайджанского проекта "Агроэкспресс".

Об этом сказал в понедельник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Этот проект будет способствовать росту товарооборота между Азербайджаном и Россией", - сказал Абдуллаев.

По его словам, AZPROMO нацелен на развитие ненефтяного экспорта Азербайджана.

Отметим, что 21 февраля в Баку организована бизнес-миссия удмуртских компаний.