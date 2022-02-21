Азербайджан и Удмуртия намерены нарастить торгово-экономическое сотрудничество

Из Удмуртии (Россия) в Азербайджан поставляются в основном ИТ-оборудование, молочная, химическая и некоторые другие виды продукции.

Об этом сказал в понедельник заместитель председателя правительства Удмуртии (РФ) Михаил Хомич в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, динамика развития торгово-экономического сотрудничества имеет потенциал роста.

"Рост товарооборота с Азербайджаном радует, хотя цифры экспорта пока невысокие. Мы нацелены на увеличение этих данных", - сказал Хомич.

Отметим, что 21 февраля в Баку проходит бизнес-миссия удмуртских компаний.