https://news.day.az/economy/1437570.html Азербайджан и Удмуртия намерены нарастить торгово-экономическое сотрудничество
Азербайджан и Удмуртия намерены нарастить торгово-экономическое сотрудничество
Из Удмуртии (Россия) в Азербайджан поставляются в основном ИТ-оборудование, молочная, химическая и некоторые другие виды продукции.
Об этом сказал в понедельник заместитель председателя правительства Удмуртии (РФ) Михаил Хомич в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, динамика развития торгово-экономического сотрудничества имеет потенциал роста.
"Рост товарооборота с Азербайджаном радует, хотя цифры экспорта пока невысокие. Мы нацелены на увеличение этих данных", - сказал Хомич.
Отметим, что 21 февраля в Баку проходит бизнес-миссия удмуртских компаний.
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