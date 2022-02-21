Восстановление Карабаха создает условия для развития сотрудничества с Ираном

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана создает условия для развития сотрудничества с Ираном, в особенности с иранской провинцией Западный Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде на встрече с губернатором иранской провинции Западный Азербайджан Мохаммадом Садыком Мотамедианом.

По словам Ализаде, соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном, предусматривающее упрощение торговых процедур, включает 52 наименования товаров. Эта продукция производится в обеих странах, которые ее экспортируют и импортируют.

"Надеемся, что это соглашение будет способствовать росту в ближайшем будущем товарооборота между Азербайджаном и Ираном", - сказал Ализаде.

Дипломат отметил, что Азербайджан намерен использовать иностранные инвестиции для реализации различных планов.

"11 марта в Азербайджане состоится заседание совместной межправительственной комиссии по привлечению инвесторов на освобожденные территории. Ожидается, что в нем также примут участие инвесторы из иранской провинции Западный Азербайджан", - сказал Ализаде.