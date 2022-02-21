https://news.day.az/economy/1437594.html Экспорт Азербайджана увеличился на более 90% - Микаил Джаббаров
Экспорт Азербайджана увеличился на более 90% - Микаил Джаббаров
Азербайджан в январе 2022 года увеличил экспорт на 90,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе ненефтяной - на 59 процентов.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Это является успешным итогом продолжающейся диверсификации экономики Азербайджана и содействия доступу местных предпринимателей на зарубежные рынки", - говорится в публикации.
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