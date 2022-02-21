Электростанции Азербайджана увеличили выработку электроэнергии

В январе 2022 года суммарная выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,556 миллиарда кВт-ч, что на 188,2 миллиона кВт-ч, или 7,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, передает Day.Az.

По данным ведомства, в отчетный период ТЭС Азербайджана увеличили выработку электроэнергии на 190,3 миллиона кВт-ч по сравнению с январем прошлого года - до 2,45 миллиарда кВт-ч, ГЭС - на 3,4 миллиона кВт-ч - до 81,6 миллиона кВт-ч.

По другим источникам энергии выработка электроэнергии снизилась на 5,5 миллиона кВт-ч - до 24,7 миллиона кВт-ч.

Ветряные электростанции Азербайджана выработали в январе 2022 года 6,7 миллиона кВт-ч электроэнергии, солнечные - 3,3 миллиона кВт-ч, ТЭС завода по сжиганию твердых бытовых отходов - 14,7 миллиона кВт-ч электроэнергии.

В отчетный период производство электроэнергии ОАО "Азерэнержи" составило 2,333 миллиарда кВт-ч (2,256,2 миллиарда кВт-ч - на ТЭС, 77,3 миллиона кВт-ч - на ГЭС), Государственной службой энергетики Нахчыванской АР - 29,17 миллиона кВт-ч (23,27 миллиона ​​кВт-ч - на ТЭС, 2,86 миллиона кВт-ч - на ГЭС, 3,04 миллион кВт-ч - на солнечных электростанциях).

Ветряные электростанции ОАО "Азеришыг" произвели в январе 2022 года 3,82 миллиона кВт-ч электроэнергии.

Азербайджанский экспорт электроэнергии в январе 2022 года составил 247,2 миллиона кВт-ч, что на 72,1 миллиона кВт-ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В отчетный период Азербайджан импортировал 10,7 миллиона кВт-ч электроэнергии, что на 0,3 миллиона кВт-ч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.