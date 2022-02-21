https://news.day.az/economy/1437732.html В Азербайджан прибыл еще один локомотив из Казахстана
В Азербайджан прибыл еще один локомотив из Казахстана
21 февраля завершилась поставка 38-го по счету грузового локомотива для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в рамках контракта, заключенного с французской компанией Alstom.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, локомотив из Нур-Султана (Казахстан) был отправлен в Баку неделю назад.
Также на этой неделе ожидается прибытие в Баку еще двух грузовых локомотивов Alstom - последних, предусмотренных контрактом.
Отметим, что в 2014 году АЖД подписали с Alstom контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 миллионов евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производит СП "ЭКЗ" компании Alstom в городе Нур-Султан (Казахстан).
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