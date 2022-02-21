https://news.day.az/economy/1437806.html В Азербайджане выпустят краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
В Азербайджане выпустят краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
В Азербайджане предусматривается выпуcк краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.
Согласно распоряжению, министерству финансов поручено принять необходимые меры по выпуску краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг с учетом уровня инфляции.
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