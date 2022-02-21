В Азербайджане темпы роста цен будут стабилизированы за счет торговых надбавок

Министерству экономики Азербайджана дано поручение в связи со стабилизацией темпов роста цен на основные продукты питания в соответствии с правилами рыночной экономики, за счет торговых надбавок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.

В распоряжении говорится, что в целях усиления социальной защиты уязвимых групп населения в Кабмин в 15-дневный срок должны быть представлены предложения по стабилизации темпов роста цен на основные продукты питания в составе минимальной потребительской корзины за счет торговых надбавок.