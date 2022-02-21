https://news.day.az/economy/1437815.html В Азербайджане дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов
В Азербайджане дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов
В Азербайджане даны поручения по улучшению снабжения основными продовольственными продуктами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня распоряжении премьер-министра Али Асадова о неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджане.
Согласно распоряжению, предусматриваются меры по улучшению снабжения внутреннего рынка продовольственными продуктами, входящими в состав минимальной потребительской корзины, а также стимулированию местных производителей данных продовольственных продуктов.
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