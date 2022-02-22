Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo (R)

Многофункциональное мобильное приложение Yelo Bank-a обрадовало своих пользователей очередным нововведением. Отныне клиенты смогут совершать денежные переводы через "Золотую Корону" без посещения филиала. Все, что требуется сделать, - это иметь мобильное приложение Yelo на вашем смартфоне. С приложением Yelo вы можете всего в несколько касаний перевести деньги в Россию, Турцию, Беларусь, Грузию, Израиль, Францию ​​и многие зарубежные страны.

С приложением Yelo осуществлять переводы очень легко. Для этого выберите в приложении "Золотая Корона" в разделе "Переводы". Затем вы вводите страну, сумму, валюту и информацию о получателе, которому хотите перевести сумму, и завершаете транзакцию. Переводы исполняются как с дебетовой или кредитной картой, так и через текущий счет. Сумма переводится в азербайджанских манатах, российских рублях, долларах США и евро в зависимости от страны назначения. За операции с конвертацией комиссия не взимается. Отметим, в приложении Yelo через "Золотую Корону" также можно совершать и переводы внутри страны.

Продолжайте следить за обновлениями Yelo Bank, так как в ближайшее время банк порадует клиентов множеством цифровых инноваций. Установите мобильное приложение прямо сейчас: https://bit.ly/ylnwsh

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг!