Из Грузии в Азербайджан было ввезено более 2 тыс. автомобилей

В январе текущего года из Грузии в Азербайджан было ввезено 2 390 автомобилей на сумму 21 804,44 тыс. долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Сообщается, что стоимость экспортированных автомобилей выросла в годовом сравнении на 7 628,18 тыс. долларов (54%), количество - на 361 единицу (18%). В январе 2021 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 2 029 автомобилей на сумму 14 176,26 тыс. долларов.

Согласно отчету, в январе текущего года Грузия экспортировала в общей сложности 80 236,6 тыс. автомобилей, что в годовом выражении больше на 46,8%.