Kapital Bank предоставляет услугу доставки бизнес-карт (R)

Kapital Bank запустил новую удобную услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк начал осуществлять доставку бизнес-карт, заказанных через систему Müştəri Bank, в пределах Баку.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, воспользовавшимся услугой доставки, не придется посещать офисы банка для получения заказанных бизнес-карточек. Для оформления доставки нужно при заказе бизнес-карты через Müştəri Bank выбрать соответствующую опцию. Стоимость услуги доставки составляет 5 AZN.

C помощью Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться различными банковскими услугами, такими как: срочные переводы, платежи в бюджет, открытие расчетного счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, оформление доставки зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, оформление заявок на кредитные продукты онлайн (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.