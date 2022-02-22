Азербайджан сделал прорыв в развитии цифровизации предпринимательства

В Азербайджане регионы сделали прорыв в области развития цифровизации предпринимательства.

Об этом сказал во вторник эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Патрик Пружински в ходе конференции на тему "Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятной среды для малых и средних предприятий и повышении их конкурентоспособности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ОЭСР в сотрудничестве с Азербайджаном в области развития малого и среднего бизнеса оказала поддержку стране в усилении цифровизации.

"Ранее цифровизация в Азербайджане развивалась небольшими темпами. На сегодняшний день субъекты предпринимательства Азербайджана расширили присутствие в онлайн-среде", - сказал Пружински.

Кроме того, он отметил, что эксперты ОЭСР фиксируют рост использования бизнесом онлайн-услуг.

"Основным препятствием на пути развития цифровизации предпринимательства в Азербайджане является небольшая практика применения цифровых услуг. В этой области мы видим, как Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) создает в регионах специализированные центры, которые способствуют развитию предпринимательства", - сказал он.

Также эксперт ОЭСР заявил, что планируется и далее развивать цифровизацию предпринимательства Азербайджана в соответствии со стратегией развития страны до 2030 года.

"В связи с этим мы видим необходимость создания специализированного документа (плана) по развитию предпринимательства в соответствии с новыми реалиями. Необходимо создавать новую инфраструктуру, расширить переход на современные технологии. Эти работы необходимо проводить не только в крупных городах, но и в селах, и отдаленных районах Азербайджана", - сказал Пружински.

По его словам, также необходимо поддерживать создание и развитие бизнес-экосистемы в целом.