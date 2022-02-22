Российский регион заинтересован в расширении ж/д сотрудничества с Азербайджаном

Удмуртия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в железнодорожной сфере. Об этом сказал постоянный представитель главы Удмуртской республики при Президенте Российской Федерации - заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич на прошедшей 21 февраля встрече в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов на встрече сообщил о работах, проделанных на железных дорогах Азербайджана, о ходе строительства железных дорог Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд.

Гурбанов также рассказал о шагах, предпринимаемых в последние годы в сфере железных дорог, в особенности по обновлению и расширению локомотивного парка.

"Михаил Хомич поделился информацией об экономическом и торговом потенциале, экспортных и инвестиционных возможностях Удмуртии. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным транспортно-логистическим хабом, представитель главы Удмуртии выразил заинтересованность в расширении существующего сотрудничества с Азербайджаном в железнодорожной сфере", - говорится в сообщении.

Затем состоялись презентации компаний, представленных в составе удмуртской делегации.

Презентации охватили разработку и производство железнодорожного оборудования, металлоконструкций, изделий и деталей, систем безопасности, распознавания объектов, автоматизации железнодорожных переездов. Представители компаний выдвинули предложения по разработке программного обеспечения в области диспетчеризации, транспорта и систем управления, автоматизации и информационных технологий в сфере грузовых перевозок. Было отмечено, что эти компании успешно сотрудничают с ОАО "РЖД", а также железнодорожными структурами ряда стран.

На встрече также было подчеркнуто, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" придает особое значение сотрудничеству с международными компаниями, говорится в сообщении ЗАО.