Новые возможности для предпринимателей от Банка АВВ (R)
ABB запустил очередную кампанию по поддержке малого предпринимательства. Благодаря новой кампании банка "Yazla gələn fürsətlər" предприниматели смогут получить микрокредиты на более выгодных условиях:
Условия кредита:
Срок - до 48 месяцев
Годовая процентная ставка - от 16%
Максимальная сумма - 20 000 манатов
Без поручителя до 15 000 манатов
Кампания продлится до 31 марта. Воспользоваться весенней кампанией может каждый малый предприниматель. Для этого достаточно обратиться в любой филиал АВВ.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.
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