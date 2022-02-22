Назван срок открытия автодороги, строящейся в обход города Лачин

Автомобильная дорога, строящаяся в обход города Лачин, будет сдана в эксплуатацию до июля нынешнего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

"Эта дорога протяженностью 28 километров соединит шесть сел Лачинского района. Уже построены ее участок длиной 17 километров и мост через реку Хакари. Дорога будет сдана в эксплуатацию до июля текущего года", - сказал Мамедов.