Азербайджан и Росэксимбанк обсудили участие российских компаний в восстановлении Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателем правления Росэксимбанка Азером Талыбовым, передает Trend со ссылкой на минэкономики страны, передает Day.Az.

Джаббаров отметил успешное развитие связей с Российской Федерацией и подчеркнул важность финансового партнерства с точки зрения более широкой реализации экономического потенциала, укрепления торговых и инвестиционных связей. Было отмечено, что созданная в Азербайджане благоприятная деловая и инвестиционная среда, а также большой экономический потенциалосвобожденных от оккупации земель создают новые возможности для расширения регионального сотрудничества.

Министр экономики отметил роль банковского сектора в азербайджано-российском экономическом сотрудничестве и поделился своим мнением о развитии отношений с Росэксимбанком.

Азер Талыбов выразил заинтересованность российских предпринимателей в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане, подчеркнув, что бизнес-сообщество будет способствовать экономическому сотрудничеству, возрождению бизнеса, открытию новых предприятий и рабочих мест.На встрече обсуждались вопросы организации очередных бизнес-миссий российских компаний в Азербайджан, а также участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, энергетических, железнодорожных, фармацевтических проектах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.