Из Азербайджана в Россию отправлен еще один агроэкспресс

21 февраля в рамках проекта "Агроэкспресс" со станции Астара на российскую станцию Дербент было отправлено до 1000 тонн фруктов и овощей 20-вагонным скоростным поездом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минэкономики Азербайджана, передает Day.Az.

В мероприятии в связи с отправкой состава приняли участие представители министерства экономики, Государственного таможенного комитета, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и предприниматели.

"Включение станции Астара в маршрут скоростных грузоперевозок "Агроэкспресс" является очередным шагом, направленным на расширение масштабов этой услуги в Азербайджане, а также расширение ее возможностей в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг"", - говорится в сообщении.

Отметим, что 12 февраля в рамках проекта "Агроэкспресс" со станции Ладжат на станцию Селятино Московской области России скоростным поездом, состоящим из 17 вагонов, было отправлено до 1000 тонн хурмы, произведенной в Азербайджане.

Проект "Агроэкспресс" реализуется компанией ООО "Aliance Logistics" и дочерней компанией ЗАО "Российские железные дороги" АО "РЖД Логистика" при поддержке азербайджано-российского бизнес-совета, АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "Российские железные дороги".

"Агроэкспресс" - специализированный сервис, ориентированный на доставку грузов с помощью скоростных поездов между двумя странами, предоставляемый акционерными обществами "РЖД Логистика" и "Российский экспортный центр". Этот проект не только позволяет сократить время доставки грузов и снизить транспортные расходы благодаря эффективно построенной экспортно-импортной логистике, но и способствует развитию предпринимательства.