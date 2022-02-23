В Азербайджане ожидается рост доли творческой индустрии в ВВП

Сектор творческой индустрии составляет порядка двух процентов ВВП Азербайджана.

Об этом сказал в среду министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе конференции на тему "Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, доля этого сектора в ВВП Азербайджана в ближайшей перспективе должна достичь порядка 10 процентов.

"В Азербайджане уделяется большое внимание развитию творческой индустрии. Министерство культуры проводит ряд мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости этого сектора. С 2019 года наше министерство считает развитие этой отрасли приоритетным направлением. Также ведутся работы в области оптимизации законодательства и правовой системы", - сказал Керимов.