Гендиректор TANAP об этапах расширения пропускной способности трубопровода

Пропускная способность Трансанатолийского трубопровода (TANAP) может быть расширена до 24 миллиардов кубометров газа в год за счет строительства дополнительных компрессорных станций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, данный показатель может быть увеличен до 31 миллиарда кубометров газа в год в результате строительства дополнительных трех компрессорных станций.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.