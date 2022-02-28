Назван объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Express в январе - феврале 2022 года перевезла по транспортному коридору Север-Юг транзитом из Ирана в Россию 23,378 тысячи тонн сельхозпродукции в 500 вагонах, сказали в понедельник Trend в ООО, передает Day.Az.

По его данным, в основном были транспортированы фрукты, овощи и молочная продукция.

"В 2021 году ООО перевезло из Ирана в Россию 74,783 тысячи тонн сельхозпродукции в 1,468 тысячи железнодорожных вагонах. Грузы загружаются в вагоны на грузовом терминале Астара в Иране, а затем доставляются в Россию через Азербайджан. Пунктом назначения большинства грузов является Москва. Поставку вагонов для данного вида грузоперевозок также осуществляет ООО", - сказали в ADY Express.

"Общий объем грузов, перевезенных ООО ADY Express за первые два месяца 2022 года через иранский грузовой терминал Астара составил 58,967 тысячи тонн (в 1 369 вагонах)", - отметили в ADY Express.