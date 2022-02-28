Нужны ли нам стандарты управления проектами?

Day.Az представляет интервью с Рашадом Ибрагимовым, основателем и директором PMO.az.

Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе по антимонопольному контролю и контролю за потребительским рынком Министерства Экономики Азербайджана были приняты государственные стандарты AZS ISO 21500:2022 "Управление проектами, программами и портфелями. Контекст и концепции" и AZS ISO 21502:2022 "Управление проектами, программами и портфелем. Инструкции по управлению проектами".

Новые стандарты распространяются на все организации, включая государственные и частные организации, независимо от размера и типа, а также на любой проект, программу или портфель, независимо от сложности и продолжительности. Применение этих стандартов в стране будет полезно при организации эффективного управления на основе международных принципов управления.

Проекты новых стандартов были подготовлены и представлены консалтинговой компанией в сфере проектного управления "PMO.az" и после утверждения включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Мы поговорили с Рашадом Ибрагимовым, основателем и директором PMO.az, международным профессиональным менеджером проектов, о том, почему нормативный документ так важен.

- Рашад муаллим, недавно был принят государственный стандарт в области управления проектами. Каково же значение стандартов?

- Как известно, в управлении проектами существует несколько международных стандартов. Давайте сначала посмотрим на историю стандартов. История стандартов уходит корнями в прошлое столетие. В связи с повторением тысяч кейсов, многие из которых дали успешные и уникальные решения, было принято решение обобщить, систематизировать и сделать накопленный опыт более полезным. Так начался процесс объединения опыта и знаний в управлении проектами.

Одним из первых была создана Международная ассоциация управления проектами IPMA. Кстати, в Азербайджане эта ассоциация представлена как Азербайджанская ассоциация управления проектами AzPMA, которая существует с 90-х годов. Затем были созданы и другие организации как Институт управления проектами (PMI) и другие. Одним из крупных организаций по стандартизации является Международная организация по стандартизации, коротко мы все знаем как ISO. Технические комитеты при Международной организации по стандартизации уже разработали стандарты в более тысячи областях. Технический комитет № 258 Международной организации по стандартизации разрабатывает и представляет стандарты в области управления проектами, программами и портфелем.

Что касается вашего вопроса, то могу сказать, что принципы управления, как в управлении проектами, так и по разным сегментам, формируются на основе высочайшего уровня опыта. Во время практики мы можем столкнуться со многими ситуациями, которые не описаны в книгах или статьях. Однако знания и навыки, полученные от опытных, квалифицированных специалистов, могут увеличить опыт в разы. Наличие стандартов, основанных на этих практиках, могут быть очень полезным в управлении проектами.

- Чем же два стандарта AZS ISO 21500 и AZS ISO 21502, включенные в Государственный фонд, отличаются от международных аналогов?

- После того, как стандарты были приняты, мне поступило много звонков, и большинство вопросов были одинаковыми: "Там, где были международные стандарты, зачем нужен был наш собственный стандарт?" Как известно, документы государственного значения перед принятием рассматриваются более детально и проходят множество инстанций. Будучи PMO.az, при изучении стандартов мы работали в тесном контакте с Азербайджанским институтом стандартизации и постарались ответить на все вопросы, поднятые Техническим комитетом. Как видно из названия принятых стандартов, он основан на соответствующих стандартах Международной организации по стандартизации. Это означает, что азербайджанским специалистам будет полезен опыт международных стандартов, принятых государством. Розничный подход к управлению проектами будет упразднен и будет применяться единый подход. Это очень важно, так как проекты ограничены во времени.

- Рашад муаллим, как можно получить знания о стандартах? Доступны ли обучающие программы?

- Конечно, PMO.az в сотрудничестве с "Азербайджанским институтом стандартизации" при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Министерства Экономики Азербайджана запускаем обширную программу обучения. При этом мы сделаем знание стандартов полностью доступным. В ближайшее время у нас будут пояснения по каждому пункту с короткими видеороликами на нашем Youtube-канале Layihə Düşüncə. Приглашаю вас подписаться на наш канал и участвовать в дискусиях.

- Спасибо за интервью.