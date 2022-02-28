https://news.day.az/economy/1440135.html В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос"
В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос"
Утвержден новый Устав юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос").
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в понедельник было подписано решение Кабинета министров страны.
Также утверждена новая структура юридического лица публичного права "Азеркосмос".
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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