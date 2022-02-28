В Азербайджане утверждены новый Устав и структура "Азеркосмос"

Утвержден новый Устав юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в понедельник было подписано решение Кабинета министров страны.

Также утверждена новая структура юридического лица публичного права "Азеркосмос".

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