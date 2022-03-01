Kapital Bank - лидер по поддержке предпринимателей в период пандемии (R)

Kapital Bank оказывает активную поддержку бизнесу, предоставляя предпринимателям и компаниям выгодные продукты, различные кампании и льготы. Банк также тесно сотрудничает в этом направлении с Фондом развития предпринимательства (ФРП), который недавно запустил механизм предоставления субсидий и гарантий по новым кредитам, полученным от уполномоченных кредитных организаций предпринимателями, пострадавшими от пандемии.

По результатам реализации данного механизма Kapital Bank занимает первое место среди 18 уполномоченных банков, предоставив гарантии 537 предпринимателям. В рамках механизма выданы гарантии в размере более 292 млн. манатов по 2630 заявкам по кредитам на общую сумму около 500 млн. манатов. По гарантированным кредитам было выделено субсидий на 17,3 млн. манатов, выплаты будут продолжаться в течение сроков кредитования.

Следует отметить, что бизнес-центры Kapital Bank для клиентов МСП функционируют в филиалах "Хатаи", "Сабаил", "Насими", "Гянджлик", "Ясамал", "Меркез", "28 Мая", а также в филиале "Тиджарет", расположенном в ТЦ "Садарак". В них, наряду со специальным отделом обслуживания клиентов МСП, имеются клиентские менеджеры, которые дают предпринимателям подробную информацию об услугах банка, принимают заявки на кредит, банковские гарантии, овердрафт, факторинг и другие продукты, предоставляют финансовую консультацию и прочие услуги для продвижения бизнеса.