Цена азербайджанской нефти превысила $100

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 февраля выросла на 3,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 102,3 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,03 доллара и составила 100,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 2,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,13 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 3,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 103,2 доллара за баррель.