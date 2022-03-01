https://news.day.az/economy/1440276.html "Газпром" о поставках газа в Европу через Украину
"Газпром" о поставках газа в Европу через Украину
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что поставки газа через газотранспортную систему Украины в Европу осуществляются в штатном режиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 млн куб. м. на 1 марта", - указано в сообщении.
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