"Газпром" о поставках газа в Европу через Украину

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что поставки газа через газотранспортную систему Украины в Европу осуществляются в штатном режиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 млн куб. м. на 1 марта", - указано в сообщении.