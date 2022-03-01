Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?

На конец февраля 2022 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано более 37,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 2,051 миллиарда манатов.

Об этом сообщили во вторник Trend в фонде, передает Day.Az.

Кроме того, по линии фонда в указанный период были предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на 280,443 миллиона манатов, а 1 404 квартиры сданы в аренду с правом последующего выкупа.

В настоящее время одной из основных целей фонда является совершенствование механизмов обеспечения жильем. За последние 15 лет функционирования системы ипотечного кредитования сформирован эффективный и действенный механизм финансирования групп населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет постоянной государственной поддержки. Поддержание льготных процентных ставок по ипотечным кредитам, внедрение льготных ипотечных программ для лиц, имеющих особые заслуги перед государством, обусловили успех этого механизма в качестве социальной государственной программы, говорится в сообщении фонда.

В нем также отмечается, что около 70 процентов получателей ипотечных кредитов составляют молодежь и молодые семьи.