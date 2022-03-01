Газ в Европе торгуется выше $1 260

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник поднялась выше $1 260 за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа за день растет на 11%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 267 за 1 тыс. куб. метров, или €109,385 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне на пике цена на газ взлетала на 36% и превышала $1 470 за 1 тыс. кубометров. Однако затем она заметно снизила рост на сообщениях о переговорах делегаций России и Украины в Гомельской области, на границе Беларуси и Украины.