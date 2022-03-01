https://news.day.az/economy/1440443.html Pfizer покидает Азербайджан
Pfizer покидает Азербайджан
В Азербайджане ликвидировано представительство американской PFİZER H.C.P. CORPORATİON, сообщает Day.Az со ссылкой на онлайн-газету vergiler Государственной налоговой службы.
Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу регистрации представительства компании.
Напомним, что представительство PFİZER H.C.P. CORPORATİON в Баку было зарегистрировано 13 августа 2009 года.
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