Pfizer покидает Азербайджан

В Азербайджане ликвидировано представительство американской PFİZER H.C.P. CORPORATİON, сообщает Day.Az со ссылкой на онлайн-газету vergiler Государственной налоговой службы.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу регистрации представительства компании.

Напомним, что представительство PFİZER H.C.P. CORPORATİON в Баку было зарегистрировано 13 августа 2009 года.