Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении Карабаха

Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню государственности Республики Сербия.

"На освобожденных территориях идут активные работы по восстановлению. Верю, что компании из Сербии также имеют большой потенциал для участия в этих проектах. Данный вопрос обсуждался и во время бизнес-форума, в ходе которого компании из Сербии проявили большой интерес к этим проектам", - сказал он.

Министр отметил успешное развитие отношений между Сербией и Азербайджаном.

"Наши отношения основаны на взаимном уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ. Две страны поддерживают друг друга в международных организациях. Одним из ярких примеров является проведение 60-летия Движения неприсоединения в столице Сербии Белграде. Это еще раз продемонстрировало приверженность Сербии принципам Движения неприсоединения. Взаимные визиты носят интенсивный характер", - добавил Бабаев.