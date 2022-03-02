https://news.day.az/economy/1440539.html Цена нефти побила рекорд 2014 года
Цена нефти побила рекорд 2014 года
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI, разгоняемые новостями о санкциях в отношении России, почти сравнялись в среду утром, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:29 по московскому времени подорожали до $110,52 за баррель, что на 5,29 % выше цены на закрытие предыдущей сессии и побили рекорд, державшийся с августа 2014 года.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 5,44% и составила $109,04 за баррель.
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