Цена нефти побила рекорд 2014 года

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI, разгоняемые новостями о санкциях в отношении России, почти сравнялись в среду утром, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:29 по московскому времени подорожали до $110,52 за баррель, что на 5,29 % выше цены на закрытие предыдущей сессии и побили рекорд, державшийся с августа 2014 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 5,44% и составила $109,04 за баррель.