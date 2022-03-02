Азербайджанская нефть взлетела в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 марта выросла на 9,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 111,9 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 9,37 доллара и составила 109,76 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла на 3,05 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 87,18 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 9,72 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 112,92 доллара за баррель.