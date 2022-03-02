ООН продолжит поддержку Азербайджана

ООН продолжит сотрудничество с Азербайджаном на постконфликтном этапе.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

Она напомнила, что первого марта 2021 года ООН и правительство Азербайджана подписали Рамочный документ о сотрудничестве по устойчивому развитию на 2021-2025 годы.

ООН продолжит оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении после пандемии коронавируса и на постконфликтном этапе, отметила Андреева.