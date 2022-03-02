"Золотая Корона" работает в Азербайджане в обычном режиме, сказал в среду Trend директор сервиса "Золотая Корона - Денежные переводы" Иван Ситнов, передает Day.Az.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами в Азербайджане. Все платежи проводятся штатно, переводы выдаются и отправляются во всех доступных валютах: долларах, евро, рублях, манатах", - сказал Ситнов.

Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.