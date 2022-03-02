Газ в Европе обновил исторический максимум

Спотовая цена газа в Европе днем в среду продолжает резкий рост - уже на 57% по отношению к уровню закрытия вторника, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2227 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги завершились на уровне $1418, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

После этого пика он развернулся вниз, так как появилась информация о новом краткосрочном бронировании газопровода "Ямал-Европа" с 15:00 по московскому времени до конца газовых суток. Пока речь идет о 0,8 млн куб. м в час, это 20% мощности трубы, до утра четверга в Европу придет дополнительно 15 млн куб. м газа "Газпрома".

Это новый исторический рекорд для мирового газового рынка начала года. Предыдущий исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 год - $2138 за тысячу кубометров.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.